Приложение для смарт-часов может помочь бросить курить - исследователи

Исследователи из Университета Бристоля разработали новое программное обеспечение с использованием датчиков движения, которое способно распознавать характерные движения руки во время держания сигареты. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Когда система фиксирует факт курения, на экране часов появляется оповещение. Устройство также вибрирует и отправляет мотивационное сообщение, созданное самими курильщиками и бывшими курильщиками, чтобы поддержать пользователя.

Например, среди текстов есть: "Бросить курить - это возможность дышать свободнее. Сделайте этот шаг".

Другие сообщения включают подсчет количества выкуренных сигарет и затяжек за день.

Разработчики утверждают, что это первая в мире "точечная" технология для предотвращения рецидива курения, которая полностью работает на смарт-часах и не требует синхронизации со смартфоном.

Как работает система

По словам Криса Стоуна из группы исследования табака и алкоголя Университета Бристоля, приложение направлено на поддержку в самый уязвимый момент - во время первого срыва, когда риск возвращения к курению особенно высок.

"Людям нравится идея, что часы присылают сообщения именно в тот момент, когда они курят. Это позволяет не только фиксировать факт курения, но и сразу оказывать поддержку, повышая шансы на успешную попытку бросить", - объясняет Стоун.

Тестирование приложения состоялось среди 18 добровольцев в возрасте от 18 до 70 лет, которые курили более 10 сигарет в день.

В течение двух недель они носили смарт-часы с приложением. Результаты показали, что 66% участников положительно оценили использование часов, а 61% отметили актуальность уведомлений.

Среди преимуществ пользователи выделили повышение осознанности относительно курения, мотивацию к изменениям, уменьшение количества сигарет и постоянную поддержку. Однако были и замечания: повторяемость сообщений, недостаточная скорость их появления и ограниченное разнообразие текстов.

Дальнейшие исследования

Следующим этапом будет более длительное тестирование программы с расширенным набором сообщений.

Ализе Фрогель, менеджер по вопросам профилактики в организации Cancer Research UK, отметила, что смарт-часы могут стать полезным инструментом для борьбы с курением, однако необходимы дополнительные исследования для оценки их эффективности.

Она также добавила, что лучшие результаты в борьбе с курением дает обращение в бесплатную местную службу поддержки.

Ранее

УНН писал, что выкуривание одной сигареты сокращает продолжительность жизни курильщика в среднем примерно на 20 минут: 17 минут для мужчин и 22 минуты для женщин.