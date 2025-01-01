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Застосунок для смартгодинника може допомогти кинути курити - дослідники

Застосунок для смартгодинника може допомогти кинути курити - дослідники

Київ • УНН

 • 26669 перегляди

Британські дослідники створили програму для смартгодинника, яка розпізнає рухи руки під час куріння та надсилає мотиваційні повідомлення. Тестування на 18 добровольцях показало позитивні результати - 66% схвалили використання пристрою.

Дослідники з Університету Брістоля розробили нове програмне забезпечення з використанням датчиків руху, яке здатне розпізнавати характерні рухи руки під час тримання сигарети.  Про це пише The Guardian, передає УНН

Деталі

Коли система фіксує факт куріння, на екрані годинника з’являється сповіщення. Пристрій також вібрує та надсилає мотиваційне повідомлення, створене самими курцями та колишніми курцями, щоб підтримати користувача.

Наприклад, серед текстів є: "Кинути курити — це можливість дихати вільніше. Зробіть цей крок".

Інші повідомлення включають підрахунок кількості викурених сигарет і затяжок за день.

Розробники стверджують, що це перша у світі "точкова" технологія для запобігання рецидиву куріння, яка повністю працює на смартгодиннику та не потребує синхронізації зі смартфоном.

Як працює система

За словами Кріса Стоуна з групи дослідження тютюну та алкоголю Університету Брістоля, додаток спрямований на підтримку у найвразливіший момент — під час першого зриву, коли ризик повернення до куріння особливо високий.

"Людям подобається ідея, що годинник надсилає повідомлення саме в той момент, коли вони курять. Це дозволяє не лише фіксувати факт куріння, а й одразу надавати підтримку, підвищуючи шанси на успішну спробу кинути", — пояснює Стоун.

Тестування програми відбулося серед 18 добровольців віком від 18 до 70 років, які курили більше 10 сигарет на день.

Упродовж двох тижнів вони носили смартгодинник із додатком. Результати показали, що 66% учасників позитивно оцінили використання годинника, а 61% відзначили актуальність повідомлень.

Серед переваг користувачі виділили підвищення усвідомленості щодо куріння, мотивацію до змін, зменшення кількості сигарет і постійну підтримку. Проте були й зауваження: повторюваність повідомлень, недостатня швидкість їх появи та обмежена різноманітність текстів.

Подальші дослідження

Наступним етапом буде триваліше тестування програми з розширеним набором повідомлень.

Алізе Фрогель, менеджерка з питань профілактики в організації Cancer Research UK, наголосила, що смартгодинники можуть стати корисним інструментом для боротьби з курінням, однак необхідні додаткові дослідження для оцінки їхньої ефективності.

Вона також додала, що найкращі результати в боротьбі з курінням дає звернення до безкоштовної місцевої служби підтримки.

Раніше

УНН писав, що викурювання однієї сигарети скорочує тривалість життя курця в середньому приблизно на 20 хвилин: 17 хвилин для чоловіків і 22 хвилини для жінок. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Здоров'яТехнології

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