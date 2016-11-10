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15 марта, 19:03 • 111607 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156279 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131405 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124396 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109278 просмотра

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15 марта, 11:23 • 103763 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Прибор, читающий мысли собак, представили в Японии

Прибор, читающий мысли собак, представили в Японии

Киев • УНН

 • 30980 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Японии представили устройство, с помощью которого можно будет читать мысли собак. Об этом сообщает СNN, передает УНН.

Прибор под названием Inupathy для понимания языка животных изобретатели создали в виде ошейника. Специальные провода, встроенные в устройство, фиксируют сердцебиение собаки, по которому отслеживают его реакцию на такие стимулы, как еда, игры, люди и игрушки.

Ошейник оснастили шестью светодиодными огнями, каждый из которых будет отражать характер настроения любимца. Например, синий цвет - спокойствие, красный - волнение. Таким образом, владелец животного сможет понять, что происходит с животным и предусмотреть негативные последствия.

На создание устройства генерального директора Inupathy Джоджи Ямагучи вдохновил его пёс, который нервно себя вел. Чтобы лучше понять беспокойство животного и проследить частоту сердечных сокращений, изобретатель разработал прибор.

Отметим, изобретение запустят в производство в конце этого года.

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