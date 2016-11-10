Прибор, читающий мысли собак, представили в Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Японии представили устройство, с помощью которого можно будет читать мысли собак. Об этом сообщает СNN, передает УНН.
Прибор под названием Inupathy для понимания языка животных изобретатели создали в виде ошейника. Специальные провода, встроенные в устройство, фиксируют сердцебиение собаки, по которому отслеживают его реакцию на такие стимулы, как еда, игры, люди и игрушки.
Ошейник оснастили шестью светодиодными огнями, каждый из которых будет отражать характер настроения любимца. Например, синий цвет - спокойствие, красный - волнение. Таким образом, владелец животного сможет понять, что происходит с животным и предусмотреть негативные последствия.
На создание устройства генерального директора Inupathy Джоджи Ямагучи вдохновил его пёс, который нервно себя вел. Чтобы лучше понять беспокойство животного и проследить частоту сердечных сокращений, изобретатель разработал прибор.
Отметим, изобретение запустят в производство в конце этого года.