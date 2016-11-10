Прилад, який читає думки собак, представили в Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. В Японії представили пристрій, за допомогою якого можна буде читати думки собак. Про це повідомляє СNN, передає УНН.
Прилад під назвою Inupathy для розуміння мови тварин винахідники створили у вигляді нашийника. Спеціальні дроти, вмонтовані в пристрій, фіксують серцебиття собаки, за яким відстежують його реакцію на такі стимули, як їжа, ігри, люди та іграшки.
Нашийник оснастили шістьма світлодіодними вогнями, кожен з яких відображатиме характер настрою улюбленця. Наприклад, синій колір – спокій, червоний – хвилювання. Таким чином, власник тварини зможе зрозуміти, що відбувається з твариною і передбачити негативні наслідки.
На створення пристрою генерального директора Inupathy Джоджі Ямагучі надихнув його пес, який нервово поводився. Щоб краще зрозуміти занепокоєння тварини і прослідкувати частоту серцевих скорочень, винахідник розробив прилад.
Зазначимо, винахід запустять у виробництво наприкінці цього року.