Пограничники пресекли попытку незаконного вывоза ребенка за границу

Вчера, 27 ноября, в пункт пропуска "Ужгород" на паспортный контроль прибыла женщина, которая вместе с 13-летним ребенком следовала рейсовым автобусом в Прагу. Во время проверки документов Украинка предъявила нотариальную доверенность с согласием матери на вывоз девочки за границу. Однако в ходе проверки пограничники выяснили, что поручение выдано незаконно, ведь на момент выдачи заявления о согласии мать на территории Украины не находилась.

По данному факту были проинформированы представители Национальной полиции о признаках возможного уголовного правонарушения. Женщина вместе с ребенком вынуждены были остаться на территории Украины.