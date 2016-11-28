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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Пограничники пресекли попытку незаконного вывоза ребенка за границу

Киев • УНН

 • 6329 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Попытку незаконного вывоза несовершеннолетнего ребенка за границу обнаружили пограничники в Закарпатье. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Пограничники пресекли попытку незаконного вывоза ребенка за границу

Вчера, 27 ноября, в пункт пропуска "Ужгород" на паспортный контроль прибыла женщина, которая вместе с 13-летним ребенком следовала рейсовым автобусом в Прагу. Во время проверки документов Украинка предъявила нотариальную доверенность с согласием матери на вывоз девочки за границу. Однако в ходе проверки пограничники выяснили, что поручение выдано незаконно, ведь на момент выдачи заявления о согласии мать на территории Украины не находилась.

По данному факту были проинформированы представители Национальной полиции о признаках возможного уголовного правонарушения. Женщина вместе с ребенком вынуждены были остаться на территории Украины.

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