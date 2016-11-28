Прикордонники завадили спробі незаконного вивезення дитини закордон

Вчора, 27 листопада, у пункт пропуску “Ужгород” на паспортний контроль прибула жінка, яка разом із 13-річною дитиною слідувала рейсовим автобусом до Праги. Під час перевірки документів українка пред’явила нотаріальне доручення зі згодою матері на вивіз дівчинки за кордон. Проте в ході перевірки прикордонники з’ясували, що доручення видане незаконно, адже на момент видачі заяви про згоду мати на території України не перебувала.

За цим фактом було проінформовано представників Національної поліції про ознаки можливого кримінального правопорушення. Жінка разом з дитиною змушені були залишитися на території України.