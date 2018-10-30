Пограничники рассказали, как справляются с очередями на границе с Польшей

ukru
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 23342 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 110386 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118449 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 157297 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149104 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138769 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129432 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 175025 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118176 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141711 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ермак и советник премьер-министра Британии обсудили мирный план, военную и финансовую поддержку Украины

Ермак и советник премьер-министра Британии обсудили мирный план, военную и финансовую поддержку Украины

9 марта, 02:19 • 33981 просмотра
В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

9 марта, 02:50 • 47986 просмотра
Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

9 марта, 04:35 • 50987 просмотра
Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области

Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области

9 марта, 05:29 • 25818 просмотра
Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

9 марта, 06:30 • 33762 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 139338 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 175025 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 183591 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 194337 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 251681 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 157299 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 105275 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 109634 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 111736 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 111094 просмотра
Актуальное
Пограничники рассказали, как справляются с очередями на границе с Польшей

Пограничники рассказали, как справляются с очередями на границе с Польшей

Киев  •  УНН

 • 23130 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Транспортных средств на границе Украины с Польшей становится все больше и больше, а пунктов пропуска не так много, как хотелось бы, и пропускная способность на них ежедневно перевыполняется. Об этом рассказал в комментарии УНН старший офицер сектора по вопросам взаимодействия со СМИ Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Роман Стахив.

"Первое, пунктов не есть так много, как хотелось бы. Второе, транспортных средств с каждым годом все больше и больше. Очевидно, что физическая способность пунктов пропуска из-за этого страдает. Хотя мы увеличиваем и количество пограничных нарядов, инспекторов для того, чтобы ускорить контрольные функции и пропускные операции, но физически пункты пропуска запрограммированы и заложены на определенную пропускную способность транспортных средств. Эта пропускная способность каждый день перевыполняется, поскольку современные реалии вносят свои коррективы", - рассказал Стахив.

При этом он отметил, что на сегодня ситуация на украинско-польской границе достаточно стабильная и без особых обострений по поводу накоплений транспортных средств.

"Больших очередей перед пунктами пропуска нет. Нестандартных ситуаций перед пунктами пропуска нет. Какой-то дополнительной информации от смежной стороны о том, что планируются мероприятия на их стороне, также нет. Жалоб от граждан не поступало. А те, что поступают, мы стараемся оперативно объяснять людям, какая ситуация", - отметил он.

По словам Стахива, по состоянию на 12:00 в пункте пропуска "Шегини" было в пределах 40-50 транспортных средств, а сейчас где-то по 50-60 машин перед пунктами пропуска "Шегини" и "Рава-Русская". "Это не является какой-то критической нормой", - уточнил он.

Напомним, польские СМИ в конце сентября писали, что движение на польско-украинской границе растет неслыханными темпами. С января по август текущего года его пересекло почти 14,5 миллиона человек. Уже сегодня ситуация на польско-украинской границе плохая, зато настоящая катастрофа впереди, прогнозируют в Польше.

На фоне этого польские пограничники заявили о готовности прибегнуть к итальянской забастовке - резкому снижению работниками темпа работы - требуя, в частности, увеличения зарплат. Если до этого дойдет, польско-украинская граница фактически будет парализована.

Тихую забастовку со стороны польской стороны на границе в сентябре подтверждали и в украинской ГФС. В то же время в недавнем интервью государственному СМИ на обострение за последние годы проблемы очередей на границе с Польшей обратил внимание и глава МИД Украины Павел Климкин, указав, в частности, на "евробляхи" и грузовики с экспортом в ЕС и заявив, что вопрос требует комплексного решения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы