Пограничники рассказали, как справляются с очередями на границе с Польшей

"Первое, пунктов не есть так много, как хотелось бы. Второе, транспортных средств с каждым годом все больше и больше. Очевидно, что физическая способность пунктов пропуска из-за этого страдает. Хотя мы увеличиваем и количество пограничных нарядов, инспекторов для того, чтобы ускорить контрольные функции и пропускные операции, но физически пункты пропуска запрограммированы и заложены на определенную пропускную способность транспортных средств. Эта пропускная способность каждый день перевыполняется, поскольку современные реалии вносят свои коррективы", - рассказал Стахив.

При этом он отметил, что на сегодня ситуация на украинско-польской границе достаточно стабильная и без особых обострений по поводу накоплений транспортных средств.

"Больших очередей перед пунктами пропуска нет. Нестандартных ситуаций перед пунктами пропуска нет. Какой-то дополнительной информации от смежной стороны о том, что планируются мероприятия на их стороне, также нет. Жалоб от граждан не поступало. А те, что поступают, мы стараемся оперативно объяснять людям, какая ситуация", - отметил он.

По словам Стахива, по состоянию на 12:00 в пункте пропуска "Шегини" было в пределах 40-50 транспортных средств, а сейчас где-то по 50-60 машин перед пунктами пропуска "Шегини" и "Рава-Русская". "Это не является какой-то критической нормой", - уточнил он.

Напомним, польские СМИ в конце сентября писали, что движение на польско-украинской границе растет неслыханными темпами. С января по август текущего года его пересекло почти 14,5 миллиона человек. Уже сегодня ситуация на польско-украинской границе плохая, зато настоящая катастрофа впереди, прогнозируют в Польше.

На фоне этого польские пограничники заявили о готовности прибегнуть к итальянской забастовке - резкому снижению работниками темпа работы - требуя, в частности, увеличения зарплат. Если до этого дойдет, польско-украинская граница фактически будет парализована.

Тихую забастовку со стороны польской стороны на границе в сентябре подтверждали и в украинской ГФС. В то же время в недавнем интервью государственному СМИ на обострение за последние годы проблемы очередей на границе с Польшей обратил внимание и глава МИД Украины Павел Климкин, указав, в частности, на "евробляхи" и грузовики с экспортом в ЕС и заявив, что вопрос требует комплексного решения.