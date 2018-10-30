Пограничники рассказали, как справляются с очередями на границе с Польшей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Транспортных средств на границе Украины с Польшей становится все больше и больше, а пунктов пропуска не так много, как хотелось бы, и пропускная способность на них ежедневно перевыполняется. Об этом рассказал в комментарии УНН старший офицер сектора по вопросам взаимодействия со СМИ Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Роман Стахив.
"Первое, пунктов не есть так много, как хотелось бы. Второе, транспортных средств с каждым годом все больше и больше. Очевидно, что физическая способность пунктов пропуска из-за этого страдает. Хотя мы увеличиваем и количество пограничных нарядов, инспекторов для того, чтобы ускорить контрольные функции и пропускные операции, но физически пункты пропуска запрограммированы и заложены на определенную пропускную способность транспортных средств. Эта пропускная способность каждый день перевыполняется, поскольку современные реалии вносят свои коррективы", - рассказал Стахив.
При этом он отметил, что на сегодня ситуация на украинско-польской границе достаточно стабильная и без особых обострений по поводу накоплений транспортных средств.
"Больших очередей перед пунктами пропуска нет. Нестандартных ситуаций перед пунктами пропуска нет. Какой-то дополнительной информации от смежной стороны о том, что планируются мероприятия на их стороне, также нет. Жалоб от граждан не поступало. А те, что поступают, мы стараемся оперативно объяснять людям, какая ситуация", - отметил он.
По словам Стахива, по состоянию на 12:00 в пункте пропуска "Шегини" было в пределах 40-50 транспортных средств, а сейчас где-то по 50-60 машин перед пунктами пропуска "Шегини" и "Рава-Русская". "Это не является какой-то критической нормой", - уточнил он.
Напомним, польские СМИ в конце сентября писали, что движение на польско-украинской границе растет неслыханными темпами. С января по август текущего года его пересекло почти 14,5 миллиона человек. Уже сегодня ситуация на польско-украинской границе плохая, зато настоящая катастрофа впереди, прогнозируют в Польше.
На фоне этого польские пограничники заявили о готовности прибегнуть к итальянской забастовке - резкому снижению работниками темпа работы - требуя, в частности, увеличения зарплат. Если до этого дойдет, польско-украинская граница фактически будет парализована.
Тихую забастовку со стороны польской стороны на границе в сентябре подтверждали и в украинской ГФС. В то же время в недавнем интервью государственному СМИ на обострение за последние годы проблемы очередей на границе с Польшей обратил внимание и глава МИД Украины Павел Климкин, указав, в частности, на "евробляхи" и грузовики с экспортом в ЕС и заявив, что вопрос требует комплексного решения.