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Прикордонники розповіли, як справляються з чергами на кордоні з Польщею

Прикордонники розповіли, як справляються з чергами на кордоні з Польщею

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Транспортних засобів на кордоні України з Польщею стає все більше і більше, а пунктів пропуску не так багато, як би хотілося, і пропускна спроможність на них щодня перевиконується. Про це розповів у коментарі УНН старший офіцер сектору з питань взаємодії зі ЗМІ Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України Роман Стахів.

"Перше, пунктів не є так багато, як би хотілося. Друге, транспортних засобів з кожним роком все більше і більше. Очевидно, що фізична спроможність пунктів пропуску через це страждає. Хоча ми збільшуємо і кількість прикордонних нарядів, інспекторів для того, щоб пришвидшувати контрольні функції і пропускні операції, але фізично пункти пропуску запрограмовані і закладені на певну пропускну спроможність транспортних засобів. Ця пропускна спроможність кожен день перевиконується, оскільки сьогодення вносить свої корективи", - розповів Стахів.

При цьому він зауважив, що на сьогодні ситуація на українсько-польському кордоні досить стабільна і без особливих загострень з приводу накопичень транспортних засобів.

"Великих черг перед пунктами пропуску немає. Нестандартних ситуацій перед пунктами пропуску немає. Якоїсь додаткової інформації від суміжної сторони про те, що плануються заходи на їхній стороні, також немає. Скарг від громадян не надходило. А ті, що надходять, ми намагаємося оперативно роз’яснювати людям, яка ситуація", - зауважив він.

За словами Стахіва, станом на 12:00 в пункті пропуску "Шегині" було у межах 40-50 транспортних засобів, а наразі десь по 50-60 автівок перед пунктами пропуску "Шегині" та "Рава-Руська". "Це не є якоюсь критичною нормою", - уточнив він.

Нагадаємо, польські ЗМІ наприкінці вересня писали, що рух на польсько-українському кордоні зростає нечуваними темпами. З січня по серпень поточного року його перетнуло майже 14,5 мільйонів осіб. Уже сьогодні ситуація на польсько-українському кордоні погана, натомість справжня катастрофа попереду, прогнозують у Польщі. 

На фоні цього польські прикордонники заявили про готовність вдатися до італійського страйку - різкого зниження працівниками темпу роботи - вимагаючи, зокрема, збільшення зарплат. Якщо до цього дійде, польсько-український кордон фактично буде паралізований.

Тихий страйк з боку польської сторони на кордоні у вересні підтверджували і в українській ДФС. Водночас у недавньому інтерв'ю державному ЗМІ на загострення за останні роки проблеми черг на кордоні з Польщею звернув увагу і голова МЗС України Павло Клімкін, вказавши, зокрема, на "євробляхи" та вантажівки з експортом до ЄС і заявивши, що питання потребує комплексного вирішення.

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