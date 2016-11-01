Пограничника будут судить за взяточничество в Николаевской области

Установлено, что в мае 2016 года чиновника уличили в получении неправомерной выгоды на общую сумму 27,5 тыс. долл США, что на то время составляло почти 704 тыс. грн

В течение трех месяцев при посредничестве своего знакомого он получал неправомерную выгоду от представителей коммерческих структур за осуществление пограничного контроля иностранных судов в сжатые сроки и без выявленных нарушений.

В отношении майора открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины.

Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.