Прикордонника судитимуть за хабарництво на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Начальника відділу прикордонної служби судитимуть за систематичне хабарництво. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Південного регіону.
Встановлено, що у травні 2016 року посадовця було викрито в одержанні неправомірної вигоди на загальну суму 27,5 тис. дол США, що на той час становило майже 704 тис. грн
Протягом трьох місяців при посередництві свого знайомого він одержував неправомірну вигоду від представників комерційних структур за здійснення прикордонного контролю іноземних суден у стислі строки та без виявлених порушень.
Щодо майора відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України.
Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.