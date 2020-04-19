Пример взаимоуважения и поддержки: во Львове патрульные поздравили врачей с Пасхой
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В праздник Пасхи львовские патрульные поздравили своих коллег по службе - врачей, продемонстрировав хороший пример взаимной поддержки и взаимопомощи. Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook, обнародовав соответствующее видео, информирует УНН.
"Львовские патрульные, которые празднуют Пасху на работе, заехали к своим коллегам - врачам, которые также сегодня на работе и спасают жизни украинцев. Так львовские врачи и полицейские поддерживают друг друга в это непростое время. Хороший пример взаимоуважения и поддержки, которой так часто недостает в нашем обществе, к сожалению", - написал Геращенко.
Также заместитель главы МВД поздравил украинцев с праздником и заверил, что "все будет хорошо".
Как сообщалось ранее в УНН, глава МВД Арсен Аваков обещает преодолеть пожар в Житомирской области за 3-4 дня.