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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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5 марта, 08:02 • 103923 просмотра

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Пример взаимоуважения и поддержки: во Львове патрульные поздравили врачей с Пасхой

Пример взаимоуважения и поддержки: во Львове патрульные поздравили врачей с Пасхой

Киев  •  УНН

 • 14839 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В праздник Пасхи львовские патрульные поздравили своих коллег по службе - врачей, продемонстрировав хороший пример взаимной поддержки и взаимопомощи. Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook, обнародовав соответствующее видео, информирует УНН.

"Львовские патрульные, которые празднуют Пасху на работе, заехали к своим коллегам - врачам, которые также сегодня на работе и спасают жизни украинцев. Так львовские врачи и полицейские поддерживают друг друга в это непростое время. Хороший пример взаимоуважения и поддержки, которой так часто недостает в нашем обществе, к сожалению", - написал Геращенко.

Также заместитель главы МВД поздравил украинцев с праздником и заверил, что "все будет хорошо".

Как сообщалось ранее в УНН, глава МВД Арсен Аваков обещает преодолеть пожар в Житомирской области за 3-4 дня.

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