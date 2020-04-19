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Приклад взаємоповаги та підтримки: у Львові патрульні привітали лікарів із Великоднем

Приклад взаємоповаги та підтримки: у Львові патрульні привітали лікарів із Великоднем

Київ • УНН

 • 14848 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. У свято Великодня львівські патрульні привітали своїх колег по службі - лікарів, продемонструвавши хороший приклад взаємної підтримки та взаємодопомоги. Про це повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко у Facebook, оприлюднивши відповідне відео, інформує УНН.

"У Великдень львівські патрульні, які святкують Пасху на роботі, заїхали до своїх колег - лікарів, які також сьогодні на роботі і рятують життя українців. Так львівські лікарі і поліцейські підтримують один одного в цей непростий час. Гарний приклад взаємоповаги та підтримки, якої так часто не достає в нашому суспільстві, на жаль", - написав Геращенко.

Також заступник голови МВС привітав українців зі святом і запевнив, що "все буде добре".

Як повідомлялося раніше в УНН, глава МВС Арсен Аваков обіцяє подолати пожежу на Житомирщині за 3-4 дні.

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