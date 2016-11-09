Сторонники Х.Клинтон со слезами приняли результаты выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Появилось видео, на котором видно, как сторонники Хиллари Клинтон реагируют на ее поражение в президентских выборах в США. Ролик обнародовал американский телеканал NBC, передает УНН.
Сторонники Хиллари Клинтон, увидев результаты голосования, со слезами приняли ее поражение.
Напомним, представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выбору президента США. Так, Д.Трамп набрал 276 голосов избирателей. Его оппонент от Демократической партии Хиллари Клинтон получила 218 голосов.
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Х.Клинтон поздравила Д.Трамп с победой на выборах.