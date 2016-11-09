Прихильники Х.Клінтон зі сльозами прийняли результати виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. З’явилося відео, на якому видно, як прихильники Хілларі Клінтон реагують на її поразку у президентських виборах у США. Ролик оприлюднив американський телеканал NBC, передає УНН.
Прихильники Хілларі Клінтон, побачивши результати голосування, зі сльозами прийняли її поразку.
Нагадаємо, представник Республіканської партії Дональд Трамп здобув перемогу на вибрах президента США. Так, Д.Трамп набрав 276 голосів виборців. Його опонент від Демократичної партії Хілларі Клінтон отримала 218 голосів.
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Х.Клінтон привітала Д.Трампа з перемогою на виборах.