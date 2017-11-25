Сторонники "ЛНР" создали фейковую петицию об импичменте Порошенко

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 73577 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 61570 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 69258 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 77305 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116649 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114778 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143048 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107369 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108795 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113348 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Сторонники "ЛНР" создали фейковую петицию об импичменте Порошенко

Киев  •  УНН

 • 10778 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили механизм искусственного “накручивания” голосов при подаче петиции об импичменте Президента Украины на сайте исполнительного комитета городского совета Ивано-Франковска. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает УНН.

Как сообщили в ведомстве, фейковая петиция была зарегистрирована через IP-адрес одной из стран Центральной Азии. Обращение с псевдотребованиями было подписано гражданином Украины, который подозревается в сепаратизме, и на тот момент уже был арестован.

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Выяснилось, что IP-адрес был создан с помощью электронной почты, зарегистрированной с использованием серверного оборудования, расположенного на временно оккупированной территории Луганской области.

Правоохранители установили, что на момент, когда петицию подписало более 700 учетных записей, только шесть из них были реальными пользователями сети Интернет, а остальные имеют явные признаки “ботов”.

Напомним, 24 ноября в Одессе задержали антиукраинского интернет-агитатора.

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