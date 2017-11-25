Сторонники "ЛНР" создали фейковую петицию об импичменте Порошенко

Как сообщили в ведомстве, фейковая петиция была зарегистрирована через IP-адрес одной из стран Центральной Азии. Обращение с псевдотребованиями было подписано гражданином Украины, который подозревается в сепаратизме, и на тот момент уже был арестован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Херсонского журналиста, причастного к “ДНР”, приговорили к 5 годам за решеткой

Выяснилось, что IP-адрес был создан с помощью электронной почты, зарегистрированной с использованием серверного оборудования, расположенного на временно оккупированной территории Луганской области.

Правоохранители установили, что на момент, когда петицию подписало более 700 учетных записей, только шесть из них были реальными пользователями сети Интернет, а остальные имеют явные признаки “ботов”.

Напомним, 24 ноября в Одессе задержали антиукраинского интернет-агитатора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От имени СБУ из-за рубежа разослали фейковое сообщение о предупреждении покушения на Порошенко