Прибічники "ЛНР" створили фейкову петицію про імпічмент Порошенка

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України виявили механізм штучного “накручування” голосів при поданні петиції про імпічмент Президента України на сайті виконавчого комітету міської ради Івано-Франківська. Про це повідомили у прес-центрі СБУ, передає УНН.

Як повідомили у відомстві, фейкова петиція була зареєстрована через ІР-адресу однієї з країн Центральної Азії. Звернення з псевдовимогами було підписано громадянином України, який підозрюється у сепаратизмі, і на той момент вже був заарештований.

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З’ясувалося, що ІР-адресу було створено за допомогою електронної пошти, зареєстрованої з використанням серверного обладнання, розташованого на тимчасово окупованій території Луганської області.

Правоохоронці встановили, що на момент, коли петицією підписало понад 700 облікових записів, лише шість з них були реальними користувачами мережі Інтернет, а решта мають явні ознаки “ботів”.

Нагадаємо, 24 листопада в Одесі затримали антиукраїнського інтернет-агітатора.

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