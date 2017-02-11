Президенту предложили отправлять депутатов-прогульщиков в командировку в АТО

"Назначить наказание депутатам Верховной Рады за прогулы в виде отправления в командировку на нулевые позиции зоны АТО, сроком две недели, с целью изучения бытовых условий военнослужащих", - говорится в тексте петиции.

Автором обращения выступил Виталий Головков.

Петиция зарегистрирована 10 февраля и уже набрала 43 голоса из 25 тыс. необходимых.

Напомним, на официальном сайте Президента Украины зарегистрировали электронную петицию, в которой украинцы просят Петра Порошенко создать каталог коррупционных схем.