Президенту предложили отправлять депутатов-прогульщиков в командировку в АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. На официальном сайтов петиций Президенту Украины Петру Порошенко предложили назначить наказание депутатам Верховной Рады за прогулы в виде отправления в командировку на нулевые позиции зоны АТО, передает УНН.
"Назначить наказание депутатам Верховной Рады за прогулы в виде отправления в командировку на нулевые позиции зоны АТО, сроком две недели, с целью изучения бытовых условий военнослужащих", - говорится в тексте петиции.
Автором обращения выступил Виталий Головков.
Петиция зарегистрирована 10 февраля и уже набрала 43 голоса из 25 тыс. необходимых.
Напомним, на официальном сайте Президента Украины зарегистрировали электронную петицию, в которой украинцы просят Петра Порошенко создать каталог коррупционных схем.