Президенту запропонували відправляти депутатів-прогульників у відрядження в АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. На офіційному сайтів петицій Президенту України Петру Порошенку запропонували призначити покарання депутатам Верховної Ради за прогули у вигляді відправлення у відрядження на нульові позиції зони АТО, передає УНН.
"Призначити покарання депутатам Верховної Ради за прогули у вигляді відправлення у відрядження на нульові позиції зони АТО, терміном два тижні, з метою відрядження вивчення побутових умов військовослужбовців", - йдеться у тексті петиції.
Автором звернення виступив Віталій Головков.
Петиція зареєстрована 10 лютого і вже набрала 43 голоси із 25 тис необхідних.
Нагадаємо, на офіційному сайті Президента України зареєстрували електронну петицію, у якій українці просять Петра Порошенка створити каталог корупційних схем.