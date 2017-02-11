Президенту запропонували відправляти депутатів-прогульників у відрядження в АТО

"Призначити покарання депутатам Верховної Ради за прогули у вигляді відправлення у відрядження на нульові позиції зони АТО, терміном два тижні, з метою відрядження вивчення побутових умов військовослужбовців", - йдеться у тексті петиції.

Автором звернення виступив Віталій Головков.

Петиція зареєстрована 10 лютого і вже набрала 43 голоси із 25 тис необхідних.

Нагадаємо, на офіційному сайті Президента України зареєстрували електронну петицію, у якій українці просять Петра Порошенка створити каталог корупційних схем.