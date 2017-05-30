Президента "Киевгорстроя" признали одним из лучших управленцев Украины

Издание определило лучших управленцев в различных отраслях экономики, в частности промышленности, АПК и строительстве.

“Холдинговая компания „Киевгорстрой“ — крупнейший застройщик столицы, 80% акций которого находятся в коммунальной собственности. Под руководством Игоря Кушнира компания завершила 2016 год более чем успешно”, — отмечают организаторы рейтинга.

Как подчеркивается в материале, чистый доход компании за 2016 год вырос на 42% по сравнению с 2015 годом и составил 2,9 млрд грн. Чистая прибыль составила почти 100 млн грн., что на 10% больше аналогичного показателя за 2015. Кроме того, по результатам года компания привлекла 3,6 млрд грн. инвестиций, 90% которых составляют средства населения.

“Чтобы не снижать темпов строительства в 2016 году, по словам Игоря Кушнира, пришлось оперативно реагировать на протестные настроения, а также отстаивать свою позицию в работе с бюрократами разрешительной системы. “Где-то вопросы решали посредством диалога, где-то — через суд и отстаивание своих прав. Мы стараемся слышать вторую сторону, если речь идет о конструктивных претензиях”, — цитирует издание Игоря Кушнира.

Как отмечают организаторы, выбор номинантов происходил в два этапа. Сначала были определены наиболее значимые для экономики рынки с точки зрения их вклада в ВВП государства, затем — сформированы сектора. Эксперты-респонденты должны были назвать наиболее эффективных управленцев и обосновать, почему именно эту конкретную личность они считают лучшей в определенной сфере. Далее организаторы насчитывали баллы каждому номинанту, что и позволило определить лучших управленцев.