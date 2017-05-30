Президента “Київміськбуду” визнали одним із найкращих управлінців України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Голова правління — президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір увійшов до рейтингу найкращих топ-менеджерів України. Перелік сформований всеукраїнським тижневиком “Фокус”, пише УНН.
Видання визначило кращих управлінців у різних галузях економіки, зокрема промисловості, АПК та будівництва.
“Холдингова компанія „Київміськбуд“ — найбільший забудовник столиці, 80% акцій якого знаходяться у комунальній власності міста. Під керівництвом Ігоря Кушніра компанія завершила 2016 рік більш ніж успішно”, — зазначають організатори рейтингу.
Як йдеться у матеріалі, чистий дохід компанії за 2016 рік зріс на 42% в порівнянні з 2015 роком і склав 2,9 млрд грн. Чистий прибуток склав майже 100 млн грн., що на 10% більше за аналогічний показник за 2015р. Крім того, за результатом року компанія залучила 3,6 млрд грн. інвестицій, 90% з яких становлять кошти населення.
“Аби не знижувати темпів будівництва у 2016 році, за словами Ігоря Кушніра, довелося оперативно реагувати на протестні настрої, а також відстоювати свою позицію в роботі з бюрократами дозвільної системи. “Десь питання вирішували через діалог, десь — через суди та відстоювання своїх прав. Ми намагаємось чути іншу сторону, якщо мова йде про конструктивні претензії”, — цитує видання Ігоря Кушніра.
Окрім І.Кушніра дл числа кращих управлінців у будівельній сфері увійшли Олег Майборода (“Укрбуд Девелопмент”) та Ігор Ніконов (KAN Development).
Як зазначають організатори, вибір номінантів відбувався у два етапи. Спочатку були визначені найбільш значимі для економіки ринки з точки зору їх внеску у ВВП держави, потім — сформовано сектори. Експерти-респонденти мали назвати найбільш ефективних управлінців та обґрунтувати, чому саме цю конкретну особу вони вважають кращою у певній сфері. Далі організатори нараховували бали кожному номінанту, що і дозволило визначити найкращих управлінців.