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Президента “Київміськбуду” визнали одним із найкращих управлінців України

Київ • УНН

 • 8465 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Голова правління — президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір увійшов до рейтингу найкращих топ-менеджерів України. Перелік сформований всеукраїнським тижневиком “Фокус”, пише УНН.

Президента “Київміськбуду” визнали одним із найкращих управлінців України

Видання визначило кращих управлінців у різних галузях економіки, зокрема промисловості, АПК та будівництва.

“Холдингова компанія „Київміськбуд“ — найбільший забудовник столиці, 80% акцій якого знаходяться у комунальній власності міста. Під керівництвом Ігоря Кушніра компанія завершила 2016 рік більш ніж успішно”, — зазначають організатори рейтингу.

Як йдеться у матеріалі, чистий дохід компанії за 2016 рік зріс на 42% в порівнянні з 2015 роком і склав 2,9 млрд грн. Чистий прибуток склав майже 100 млн грн., що на 10% більше за аналогічний показник за 2015р. Крім того, за результатом року компанія залучила 3,6 млрд грн. інвестицій, 90% з яких становлять кошти населення.

“Аби не знижувати темпів будівництва у 2016 році, за словами Ігоря Кушніра, довелося оперативно реагувати на протестні настрої, а також відстоювати свою позицію в роботі з бюрократами дозвільної системи. “Десь питання вирішували через діалог, десь — через суди та відстоювання своїх прав. Ми намагаємось чути іншу сторону, якщо мова йде про конструктивні претензії”, — цитує видання Ігоря Кушніра.

Окрім І.Кушніра дл числа кращих управлінців у будівельній сфері увійшли Олег Майборода (“Укрбуд Девелопмент”) та Ігор Ніконов (KAN Development).

Як зазначають організатори, вибір номінантів відбувався у два етапи. Спочатку були визначені найбільш значимі для економіки ринки з точки зору їх внеску у ВВП держави, потім — сформовано сектори. Експерти-респонденти мали назвати найбільш ефективних управлінців та обґрунтувати, чому саме цю конкретну особу вони вважають кращою у певній сфері. Далі організатори нараховували бали кожному номінанту, що і дозволило визначити найкращих управлінців.

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