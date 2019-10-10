Президент: за первые два года надо принять самые концептуальные законы, иначе не успеем
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. За первые два года работы нынешней власти нужно принять наиболее концептуальные законы, иначе не успеет ничего сделать. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент УНН.
"Если мы за первые два года не примем все концептуальные законы, мы ничего не примем. Это прошли все страны мира. Поэтому моя позиция и я говорил народным депутатам, что лучше в первом чтении принять закон, потом на комитетах - разберитесь и уберите все ошибки - но вы его уже приняли, уже шаги пошли. По другому не будет работать страна, и не заработает экономика", - отметил Зеленский.
По его словам, сейчас очень сложные законопроекты, как, например открытие рынка земли.
Напомним, парламентарии решили отложить на несколько недель рассмотрение законопроекта об уголовной ответственности за незаконное обогащение.