Президент: за перші два роки треба ухвалити найконцептуальніші закони, інакше не встигнемо
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. За перші два роки роботи нинішньої влади треба ухвалити найбільш концептуальні закони, інакше не встигне нічого зробити. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент УНН.
"Якщо ми за перші два роки не приймемо всі концептуальні закони, ми нічого не приймемо. Це пройшли всі країни світу. Тому моя позиція і я казав народним депутатам, що краще в першому читанні прийняти закон, потім на комітетах – розберіться і приберіть всі помилки, - але ви його вже прийняли, вже кроки пішли. По іншому не буде працювати країна, і не запрацює економіка", - зазначив Зеленський.
За його словами, наразі є дуже складні законопроекти, як, наприклад відкриття ринку землі.
Нагадаємо, парламентарі вирішили відкласти на кілька тижнів розгляд законопроекту щодо кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.