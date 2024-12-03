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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения

Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения

Киев  •  УНН

 • 3057 просмотра

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Юн Сок Йоль, президент Південної Кореї, оголосив про введення воєнного стану в країні. Інформацію підтверджує агентство Yonhap.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил о введении военного положения в стране. Об этом сообщает агентство Yonhap, передает УНН.

Детали

Юн заявил, что объявляет военное положение для "уничтожения пропхеверальных сил и поддержания конституционного порядка."

Министерство обороны созывает совещание ключевых командиров, призывает к усилению "бдительности".

Оппозиция созывает депутатов в Национальное собрание после объявления военного положения.

Дополнение

Юн, чей рейтинг одобрения упал в последние месяцы, с момента вступления в должность в 2022 году пытается продвигать свою повестку дня в парламенте, контролируемом оппозицией, пишет AP.

Консервативная Партия народной власти Юна оказалась в тупике с либеральной оппозиционной Демократической партией по законопроекту о бюджете на следующий год.

Он также отвергает призывы к независимому расследованию скандалов, связанных с его женой и высокопоставленными чиновниками - это вызвало быстрые и резкие обвинения со стороны его политических соперников.  

Напомним

25 ноября сообщалось, что Южная Корея провела учения по запуску баллистической ракеты "Хьонму-2" в Желтом море. Запуск стал ответом на недавнее испытание КНДР межконтинентальной ракеты "Хвасон-19".

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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