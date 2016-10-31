Президент Евросовета отметил усилия Украины в борьбе с коррупцией
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Европейского Совета Дональд Туск в телефонном разговоре с Президентом Украины Петром Порошенко отметил усилия Украины в борьбе с коррупцией. Об этом Д.Туск написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"В телефонном разговоре с Президентом Петром Порошенко я дал высокую оценку усилиям Украины в борьбе с коррупцией", - написал он.
Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко провел телефонные разговоры с Президентом Европейского парламента Мартином Шульцем и Президентом Европейского Совета Дональдом Туском.