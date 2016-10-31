Президент Евросовета отметил усилия Украины в борьбе с коррупцией

"В телефонном разговоре с Президентом Петром Порошенко я дал высокую оценку усилиям Украины в борьбе с коррупцией", - написал он.

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко провел телефонные разговоры с Президентом Европейского парламента Мартином Шульцем и Президентом Европейского Совета Дональдом Туском.