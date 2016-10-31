Президент Євроради відзначив зусилля України у боротьбі з корупцією
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент Європейської Ради Дональд Туск у телефонній розмові з Президентом України Петром Порошенком відзначив зусилля України у боротьбі з корупцією. Про це Д.Туск написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“У телефонній розмові з президентом Петром Порошенком я висловив високу оцінку зусиллям України у боротьбі з корупцією”, — написав він.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко провів дві телефонні розмови з Президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем та Президентом Європейської Ради Дональдом Туском.