Президент отвергает возможность референдума по поводу закона об особом статусе Донбасса

"Референдума по поводу того или иного закона не может быть. У нас могут быть какие-то договоренности в нормандском процессе", - сказал Президент, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли проведен референдум по поводу написания закона об особом статусе оккупированных территорий.

Также Зеленский добавил, что не считает, что такие договоренности должны состояться в нормандском процессе.

"В нормандском процессе будут подняты темы - "красные линии". Друг друга мы все услышим. Какие следующие шаги. То есть, может быть выстроен формат дальнейших наших шагов. Отвечая вам на вопрос о том, какой будет новый закон об особом статусе: вот там пункты, эти "красные линии" - мы готовы обсуждать с обществом, журналистами. И только после этого с Верховной Радой, и только после этого - голосовать. Потому что очень важный вопрос", - добавил Зеленский.

Он также отметил, что в нормандском формате должен обсуждаться вопрос амнистии.

"То есть - что это будет за закон. Что это за амнистия. Кого мы амнистируем, кого не амнистируем. Каким образом. Кто в целом должен рассматриваться в формате амнистии. Гражданские ли люди, которые работали учителями, медиками - а их это и касается... Мне кажется, есть категории людей, которых совершенно не касается этот вопрос. Все эти вопросы начнут проговариваться в нормандском формате", - сказал Зеленский.

Напомним, у Президента не исключают, что референдум о статусе Донбасса сорвет мирные договоренности с РФ.