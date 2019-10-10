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Президент відкидає можливість референдуму з приводу закону про особливий статус Донбасу

Київ • УНН

 • 12307 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Референдуму з приводу закону щодо особливого статусу окупованих територій не може бути. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент УНН.

Президент відкидає можливість референдуму з приводу закону про особливий статус Донбасу

"Референдуму з приводу того чи іншого закону не може бути. У нас можуть бути якісь домовленості в нормандському процесі", - сказав Президент, відповідаючи на питання журналістів про те, чи буде проведений референдум з приводу написання закону щодо особливого статусу окупованих територій.

Також Зеленський додав, що не вважає, що такі домовленості мають відбутись у нормандському процесі.

"У нормандському процесі будуть підняті теми – "червоні лінії". Один одного ми всі почуємо. Які наступні кроки. Тобто, може бути вибудуваний формат подальших наших кроків. Відповідаючи вам на питання про те, який буде новий закон про особливий статус: от там пункти, ці "червоні лінії" – ми готові обговорювати з суспільством, журналістами. І тільки після цього з Верховною Радою, і тільки після цього – голосувати. Тому що дуже важливе питання", - додав Зеленський.

Він також відзначив, що у нормандському форматі має обговорюватись питання амністії.

"Тобто – що це буде за закон. Що це за амністія. Кого ми амністуємо, кого не амністуємо. Яким чином. Хто в цілому повинен розглядатися в форматі питання амністії. Чи цивільні люди, які працювали вчителями, медиками – а їх це і стосується… Мені здається, є категорії людей, яких зовсім не стосується це питання. Всі ці питання почнуть проговорюватись в нормандському форматі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у Президента не виключають, що референдум щодо статусу Донбасу зірве мирні домовленості з РФ.

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