У Президента не виключають, що референдум щодо статусу Донбасу зірве мирні домовленості із РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Винесення питання щодо особливого статусу Донбасу на референдум в Україні може зірвати мирні домовленості із Росією. Про це повідомив голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко журналістам в кулуарах Ради, передає кореспондент УНН.
"Я не можу обговорювати це і не можу цього гарантувати. Причин кілька: поки що немає законодавства, яке, звичайно, можна змінити, але погано дуже під референдум вигадувати закон – краще, щоб законодавство щодо референдуму було опрацьовано, перевірено часом. Інша проблема полягає в тому, що все, що буде стосуватися статусу Донбасу, - це буде не тільки рішення Верховної Ради, а й буде узгоджена з Росією позиція, і наші спроби винести це питання на референдум можуть бути сприйняті Росією як спроба не виконувати свої зобов’язання і це може зірвати мирні домовленості. Ми повинні враховувати і таку можливу реакцію Росії", - зазначив Яременко.
За його словами, наразі важливий сам факт початку переговорів про мир із РФ, оскільки впевненості в тому, що переговори почнуться, наразі немає.
При цьому він додав, що за результатами цього початку переговорів влада буде планувати всі наступні кроки – щодо закону про особливий статус Донбасу в тому числі.
Нагадаємо, на зустрічі у нормандському форматі, яка пройде найближчим часом, не підписуватимуть новий закон про особливий статус Донбасу. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський.
Новий закон про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей наразі не потрібен.