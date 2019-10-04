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У Президента не виключають, що референдум щодо статусу Донбасу зірве мирні домовленості із РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Винесення питання щодо особливого статусу Донбасу на референдум в Україні може зірвати мирні домовленості із Росією. Про це повідомив голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко журналістам в кулуарах Ради, передає кореспондент УНН.

У Президента не виключають, що референдум щодо статусу Донбасу зірве мирні домовленості із РФ

"Я не можу обговорювати це і не можу цього гарантувати. Причин кілька: поки що немає законодавства, яке, звичайно, можна змінити, але погано дуже під референдум вигадувати закон – краще, щоб законодавство щодо референдуму було опрацьовано, перевірено часом. Інша проблема полягає в тому, що все, що буде стосуватися статусу Донбасу, - це буде не тільки рішення Верховної Ради, а й буде узгоджена з Росією позиція, і наші спроби винести це питання на референдум можуть бути сприйняті Росією як спроба не виконувати свої зобов’язання і це може зірвати мирні домовленості. Ми повинні враховувати і таку можливу реакцію Росії", - зазначив Яременко.

За його словами, наразі важливий сам факт початку переговорів про мир із РФ, оскільки впевненості в тому, що переговори почнуться, наразі немає.

При цьому він додав, що за результатами цього початку переговорів влада буде планувати всі наступні кроки – щодо закону про особливий статус Донбасу в тому числі.

Нагадаємо, на зустрічі у нормандському форматі, яка пройде найближчим часом, не підписуватимуть новий закон про особливий статус Донбасу. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський.

Новий закон про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей наразі не потрібен.

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