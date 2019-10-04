У Президента не исключают, что референдум о статусе Донбасса сорвет мирные договоренности с РФ

"Я не могу обсуждать это и не могу гарантировать. Причин несколько: пока нет законодательства, которое, конечно, можно изменить, но плохо очень под референдум придумывать закон - лучше, чтобы законодательство о референдуме было обработано, проверено временем. Другая проблема заключается в том, что все, что будет касаться статуса Донбасса - это будет не только решение Верховной Рады, но и будет согласованная с Россией позиция, и наши попытки вынести этот вопрос на референдум могут быть восприняты Россией как попытка не выполнять свои обязательства и это может сорвать мирные договоренности. Мы должны учитывать и такую возможную реакцию России", - отметил Яременко.

По его словам, сейчас важен сам факт начала переговоров о мире с РФ, поскольку уверенности в том, что переговоры начнутся, пока нет.

При этом он добавил, что по результатам этого начала переговоров власть будет планировать все последующие шаги - по закону об особом статусе Донбасса в том числе.

Напомним, на встрече в нормандском формате, которая пройдет в ближайшее время, не будут подписывать новый закон об особом статусе Донбасса. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Новый закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пока не нужен.