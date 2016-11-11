Президент УЕФА - П.Порошенко: позиция о запрете футбольных соревнований в Крыму будет неизменной
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко принял делегацию УЕФА во главе с Президентом этой организации Александером Чеферином. Глава государства поздравил Александера Чеферина с недавним избранием на должность Президента УЕФА, а также обсудил позицию организации относительно запрета проведения официальных футбольных соревнований в оккупированном Россией Крыму, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Как сообщили в пресс-службе, П.Порошенко отметил, что в результате российской агрессии на Донбассе больше 200 тыс. детей из Украины потеряли свои дома. Он поблагодарил УЕФА за финансовую помощь в социальной интеграции внутренне перемещенных детей в Украине в рамках сотрудничества с Детским фондом УЕФА.
Глава государства отметил принципиальную позицию УЕФА о запрете проведения официальных футбольных соревнований в оккупированном Россией Крыму и призвал Президента УЕФА придерживаться ее в дальнейшем. Александер Чеферин заверил, что эта позиция УЕФА по Крыму будет неизменной.
Президент УЕФА поздравил Украину с запланированным на 2018 год проведением финала Лиги Чемпионов УЕФА в Киеве. Он выразил уверенность в том, что этот футбольный праздник станет лучшим подарком ценителям футбола и украинским болельщикам.