Президент УЄФА - П.Порошенку: позиція щодо заборони футбольних змагань у Криму буде незмінною
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко прийняв делегацію УЄФА на чолі з Президентом цієї організації Александером Чеферіном. Глава держави привітав Александера Чеферіна з нещодавнім обранням на посаду Президента УЄФА, а також обговорив позицію організації щодо заборони проведення офіційних футбольних змагань в окупованому Росією Криму, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Як повідомили у прес-службі, П.Порошенко наголосив, що внаслідок російської агресії на Донбасі більше 200 тисяч дітей з України втратили свої домівки. Він подякував УЄФА за фінансову допомогу в соціальній інтеграції внутрішньо переміщених дітей в Україні в рамках співпраці з Дитячим фондом УЄФА.
Глава держави відзначив принципову позицію УЄФА щодо заборони проведення офіційних футбольних змагань в окупованому Росією Криму та закликав Президента УЄФА дотримуватись її надалі. Александер Чеферін запевнив, що ця позиція УЄФА щодо Криму буде незмінною.
Президент УЄФА привітав Україну із запланованим на 2018 рік проведенням фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА в Києві. Він висловив впевненість у тому, що це футбольне свято стане найкращим подарунком цінителям футболу та українським вболівальникам.