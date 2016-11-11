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15 марта, 19:03 • 111603 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156266 просмотра

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Президент УЕФА осмотрел НСК "Олимпийский"

Президент УЕФА осмотрел НСК "Олимпийский"

Киев • УНН

 • 8036 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Европейского футбольного союза Александр Чеферин, находясь с визитом в Украине, осмотрел НСК "Олимпийский", который будет местом проведения финала Лиги Чемпионов в сезоне 2017-2018, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта Украины.

"11 ноября вместе с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым, президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко, главой Киевской городской государственной администрации Виталием Кличко, представителями ФФУ и руководителями главной спортивной арены Украины осмотрели НСК "Олимпийский", который будет местом проведения финала Лиги чемпионов в сезоне 2017-2018 гг.", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что президент УЕФА ознакомился с инфраструктурой НСК "Олимпийский", осмотрел чашу арены, побывал на трибунах и основных помещениях стадиона.

В пресс-службе сообщили, что А.Чеферин отметил, что главная арена Киева находится в надлежащем состоянии для проведения чемпионата.

"Александр Чеферин дал высокую оценку главной арене столицы, и выразил уверенность в том, что финал Лиги чемпионов станет настоящим праздником не только для Киева, но и для всей Украины", - добавили в пресс-службе.

Украинские Национальные Новости

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