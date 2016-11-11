Президент УЕФА осмотрел НСК "Олимпийский"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Европейского футбольного союза Александр Чеферин, находясь с визитом в Украине, осмотрел НСК "Олимпийский", который будет местом проведения финала Лиги Чемпионов в сезоне 2017-2018, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта Украины.
"11 ноября вместе с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым, президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко, главой Киевской городской государственной администрации Виталием Кличко, представителями ФФУ и руководителями главной спортивной арены Украины осмотрели НСК "Олимпийский", который будет местом проведения финала Лиги чемпионов в сезоне 2017-2018 гг.", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что президент УЕФА ознакомился с инфраструктурой НСК "Олимпийский", осмотрел чашу арены, побывал на трибунах и основных помещениях стадиона.
В пресс-службе сообщили, что А.Чеферин отметил, что главная арена Киева находится в надлежащем состоянии для проведения чемпионата.
"Александр Чеферин дал высокую оценку главной арене столицы, и выразил уверенность в том, что финал Лиги чемпионов станет настоящим праздником не только для Киева, но и для всей Украины", - добавили в пресс-службе.