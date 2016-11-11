Президент УЄФА оглянув НСК “Олімпійський”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент Європейського футбольного союзу Александер Чеферін, перебуваючи з візитом в Україні, оглянув НСК “Олімпійський”, який буде місцем проведення фіналу Ліги Чемпіонів у сезоні 2017-2018, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства молоді та спорту України.
“11 листопада разом із Міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим, президентом Федерації футболу України Андрієм Павелком, головою Київської міської державної адміністрації Віталієм Кличком, представниками ФФУ та керівниками головної спортивної арени України оглянули НСК “Олімпійський”, який буде місцем проведення фіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2017-2018 рр“,- повідомили у прес-службі.
Зазначається, що президент УЄФА ознайомився із інфраструктурою НСК “Олімпійський”, оглянув чашу арени, побував на трибунах та основних приміщеннях стадіону.
У прес-службі повідомили, що А.Чеферін зазначив, що головна арена Києва знаходиться у належному стані для проведення чемпіонату.
“Александер Чеферін надав високу оцінку головній арені столиці, та висловив впевненість у тому, що фінал Ліги чемпіонів стане справжнім святом не тільки для Києва, та й для всієї України”, — додали у прес-службі.