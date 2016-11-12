Президент УЕФА А.Чеферин с рабочим визитом прибыл в Одессу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Делегация УЕФА во главе с президентом Александером Чефериным прибыла в Одессу в рамках двухдневного визита в Украину, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФФУ.
Сразу из аэропорта глава главной европейской футбольной организации вместе с главой ФФУ Андреем Павелко поехали в гостиницу "Бристоль", где базируется национальная сборная команда Украины.
После знакомства с командой и общения с главным тренером Андреем Шевченко на А.Чеферина ждала экскурсия по городу, в ходе которой он имел возможность побывать в интересных местах Южной Пальмиры.
Отмечается, что футбольные функционеры побывают на квалификационном матче чемпионата мира 2018 года Украина-Финляндия.
Напомним, что в течение первого дня рабочего визита президента УЕФА, который проходил в Киеве, А.Чеферин встретился с Президентом Украины Петром Порошенко и Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, а также провел инспекционный визит на НСК "Олимпийский".