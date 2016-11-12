Президент УЄФА А.Чеферін з робочим візитом прибув в Одесу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Делегація УЄФА на чолі з президентом Александером Чеферіном прибула до Одеси в рамках дводенного візиту до України, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФФУ.
Одразу з аеропорту очільник головної європейської футбольної організації разом із керманичем ФФУ Андрієм Павелком поїхали до готелю “Брістоль”, де базується національна збірна команда України.
Після знайомства із командою та спілкування із головним тренером Андрієм Шевченком на А.Чеферіна чекала екскурсія містом, протягом якої він мав нагоду побувати у визначних місцях Південної Пальміри.
Зазначається, що футбольні функціонери побувають на кваліфікаційному матчі чемпіонату світу 2018 року Україна-Фінляндія.
Нагадаємо, що протягом першого дня робочого візиту президента УЄФА, який тривав у Києві, А.Чеферін мав зустріч із Президентом України Петром Порошенком та Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, а також провів інспекційний візит на НСК “Олімпійский”.