Президент провел телефонные разговоры с руководством Европарламента и Европейского Совета
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В рамках интенсивных консультаций по ратификации Соглашения об ассоциации Президент Петр Порошенко провел телефонные разговоры - с Президентом Европейского парламента Мартином Шульцем и Президентом Европейского Совета Дональдом Туском, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Собеседники скоординировали следующие шаги и договорились продолжить активную работу для обеспечения ратификации Соглашения об ассоциации.
Мартин Шульц и Дональд Туск поздравили Президента Украины с удачным завершением первой фазы электронного декларирования в рамках новой системы предотвращения коррупции.
Собеседники также договорились активизировать усилия по предоставлению украинцам безвизового режима.
Президент П.Порошенко поздравил Европейский Союз с подписанием Соглашения о свободной торговле между ЕС и Канадой.
Стороны также обменялись мнениями относительно результатов первого тура президентских выборов в Молдове.
Как сообщал УНН, Рада на этой неделе планирует обратиться к ЕП относительно "безвиза" для украинцев.