Президент провел телефонные разговоры с руководством Европарламента и Европейского Совета

Собеседники скоординировали следующие шаги и договорились продолжить активную работу для обеспечения ратификации Соглашения об ассоциации.

Мартин Шульц и Дональд Туск поздравили Президента Украины с удачным завершением первой фазы электронного декларирования в рамках новой системы предотвращения коррупции.

Собеседники также договорились активизировать усилия по предоставлению украинцам безвизового режима.

Президент П.Порошенко поздравил Европейский Союз с подписанием Соглашения о свободной торговле между ЕС и Канадой.

Стороны также обменялись мнениями относительно результатов первого тура президентских выборов в Молдове.

Как сообщал УНН, Рада на этой неделе планирует обратиться к ЕП относительно "безвиза" для украинцев.