Президент провів телефонні розмови з керівництвом Європарламенту і Європейської Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В рамах інтенсивних консультацій щодо ратифікації Угоди про асоціацію Президент Петро Порошенко провів дві телефонні розмови - з Президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем та Президентом Європейської Ради Дональдом Туском, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Співрозмовники скоординували наступні кроки і домовилися продовжити активну роботу для забезпечення ратифікації Угоди про асоціацію.
Мартін Шульц та Дональд Туск привітали Президента України із вдалим завершенням першої фази електронного декларування в рамках новоствореної системи запобігання корупції.
Співрозмовники також домовилися активізувати зусилля щодо надання українцям безвізового режиму.
Президент П.Порошенко привітав Європейський Союз із підписання Угоди про вільну торгівлю між ЄС та Канадою.
Сторони також обмінялись думками щодо результатів першого туру президентських виборів у Молдові.
Як повідомляв УНН, Рада цього тижня планує звернутися до ЄП щодо "безвізу" для українців.