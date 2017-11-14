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Президент приветствовал принятие резолюции ГА ООН по правам человека в Крыму

Президент приветствовал принятие резолюции ГА ООН по правам человека в Крыму

Киев  •  УНН

 • 9758 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Генассамблеи ООН о принятии резолюции по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Поздравляю решение Третьего комитета по усиленной резолюции ГА ООН о состоянии прав человека в Крыму! Благодарны соавторам решения и всем нашим союзникам за мощный сигнал российской оккупационной власти относительно международного единства и солидарности в вопросе деоккупации Крыма", - сказано в сообщении.

Президент также выразил надежду на то, что Генеральная ассамблея ООН в декабре поддержит резолюцию.

"Верим в широкую поддержку резолюции на уровне Генеральной Ассамблеи ООН в декабре и успех наших общих усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметил он.

Напомним, Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

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