Президент приветствовал принятие резолюции ГА ООН по правам человека в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Генассамблеи ООН о принятии резолюции по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Поздравляю решение Третьего комитета по усиленной резолюции ГА ООН о состоянии прав человека в Крыму! Благодарны соавторам решения и всем нашим союзникам за мощный сигнал российской оккупационной власти относительно международного единства и солидарности в вопросе деоккупации Крыма", - сказано в сообщении.
Президент также выразил надежду на то, что Генеральная ассамблея ООН в декабре поддержит резолюцию.
"Верим в широкую поддержку резолюции на уровне Генеральной Ассамблеи ООН в декабре и успех наших общих усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметил он.
Напомним, Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.