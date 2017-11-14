Президент привітав ухвалення резолюції ГА ООН стосовно прав людини в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав рішення Генасамблеї ООН про ухвалення резолюції щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
“Вітаю рішення Третього комітету щодо посиленої резолюції ГА ООН про стан прав людини в Криму! Вдячні співавторам рішення та всім нашим союзникам за потужний сигнал російській окупаційній владі щодо міжнародної єдності і солідарності в питанні деокупації Криму”, — сказано в повідомленні.
Президент також висловив надію на те, що Генеральна асамблея ООН у грудні підтримає резолюцію.
“Віримо у широку підтримку резолюції на рівні Генеральної Асамблеї ООН у грудні та успіх наших спільних зусиль з відновлення суверенітету і територіальної цілісності України”, — зазначив він.
Нагадаємо, Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив резолюцію щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.