Президент привітав ухвалення резолюції ГА ООН стосовно прав людини в Криму

“Вітаю рішення Третього комітету щодо посиленої резолюції ГА ООН про стан прав людини в Криму! Вдячні співавторам рішення та всім нашим союзникам за потужний сигнал російській окупаційній владі щодо міжнародної єдності і солідарності в питанні деокупації Криму”, — сказано в повідомленні.

Президент також висловив надію на те, що Генеральна асамблея ООН у грудні підтримає резолюцію.

“Віримо у широку підтримку резолюції на рівні Генеральної Асамблеї ООН у грудні та успіх наших спільних зусиль з відновлення суверенітету і територіальної цілісності України”, — зазначив він.

Нагадаємо, Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив резолюцію щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.