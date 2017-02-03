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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент подписал закон об электронном билете

Киев • УНН

 • 9702 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внедрении электронного билета на транспорте, передает УНН со ссылкой на официальный сайт Верховной Рады.

Президент подписал закон об электронном билете

Как отмечается на сайте ВР, сегодня закон возвращен в парламент с подписью Главы государства.

Напомним, 17 января Верховная Рада разрешила ввести электронный билет в общественном транспорте.

Закон дает определение электронного билета. Это проездной документ установленной формы, который после регистрации в автоматизированной системе учета оплаты проезда дает право пассажиру на получение транспортных услуг.

Предполагается, что органы местного самоуправления вводят автоматизированную систему учета оплаты проезда, устанавливают порядок ее функционирования, а также формы носителей, виды, порядок обращения и регистрации проездных документов, определяют лицо, уполномоченное осуществлять взимания платы за транспортные услуги в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда.

При этом законодатель предусматривает добровольность внедрения этой системы.

Украинские Национальные Новости

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