Президент подписал закон об электронном билете
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внедрении электронного билета на транспорте, передает УНН со ссылкой на официальный сайт Верховной Рады.
Как отмечается на сайте ВР, сегодня закон возвращен в парламент с подписью Главы государства.
Напомним, 17 января Верховная Рада разрешила ввести электронный билет в общественном транспорте.
Закон дает определение электронного билета. Это проездной документ установленной формы, который после регистрации в автоматизированной системе учета оплаты проезда дает право пассажиру на получение транспортных услуг.
Предполагается, что органы местного самоуправления вводят автоматизированную систему учета оплаты проезда, устанавливают порядок ее функционирования, а также формы носителей, виды, порядок обращения и регистрации проездных документов, определяют лицо, уполномоченное осуществлять взимания платы за транспортные услуги в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда.
При этом законодатель предусматривает добровольность внедрения этой системы.