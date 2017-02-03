Президент підписав закон про електронний квиток
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон про впровадження електронного квитка у транспорті, передає УНН з посиланням на офіційний сайт Верховної Ради.
Як зазначається на сайті ВР, сьогодні закон повернений до парламенту з підписом Глави держави.
Нагадаємо, 17 січня Верховна Рада дозволила впровадити електронний квиток у громадському транспорті.
Закон дає визначення електронного квитка. Це проїзний документ встановленої форми, який після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду дає право пасажиру на одержання транспортних послуг.
Передбачається, що органи місцевого самоврядування запроваджують автоматизовану систему обліку оплати проїзду, встановлюють порядок її функціонування, а також форми носіїв, види, порядок обігу та реєстрації проїзних документів, визначають особу, уповноважену здійснювати справляння плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду.
При цьому законодавець передбачає добровільність впровадження цієї системи.