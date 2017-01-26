Президент Мексики отменил визит в США

"Этим утром мы проинформировали Белый дом, что я не буду присутствовать на рабочей встрече, запланированной на следующий вторник с президентом Трампом", - написал П.Ньето.

Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter заявил, что мексиканскому президенту Энрике Пенья Ньето следует отменить визит в Вашингтон, если Мексика не собирается финансировать строительство стены на границе между двумя странами.