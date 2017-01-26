Президент Мексики скасував візит до США

"Цього ранку ми поінформували Білий дім, що я не буду присутній на робочій зустрічі, запланованої на наступний вівторок з президентом Трампом", - написав П.Ньєто.

Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп в своєму мікроблозі Twitter заявив, що мексиканському президентові Енріке Пенья Ньєто ‎варто скасувати візит до Вашингтону, якщо Мексика не збирається фінансувати будівництво ‎стіни на кордоні між двома країнами.