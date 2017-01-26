Президент Мексики скасував візит до США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто повідомив про скасування запланованого на 31 січня візиту до Вашингтона для переговорів з президентом США Дональдом Трампом. Про це він написав на своїй сторінці у мікроблозі в Twitter, передає УНН.
"Цього ранку ми поінформували Білий дім, що я не буду присутній на робочій зустрічі, запланованої на наступний вівторок з президентом Трампом", - написав П.Ньєто.
Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS.— Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 січня 2017 р.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп в своєму мікроблозі Twitter заявив, що мексиканському президентові Енріке Пенья Ньєто варто скасувати візит до Вашингтону, якщо Мексика не збирається фінансувати будівництво стіни на кордоні між двома країнами.