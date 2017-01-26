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Президент Мексики скасував візит до США

Президент Мексики скасував візит до США

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто повідомив про скасування запланованого на 31 січня візиту до Вашингтона для переговорів з президентом США Дональдом Трампом. Про це він написав на своїй сторінці у мікроблозі в Twitter, передає УНН.

"Цього ранку ми поінформували Білий дім, що я не буду присутній на робочій зустрічі, запланованої на наступний вівторок з президентом Трампом", - написав П.Ньєто.

Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS.

— Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 січня 2017 р.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп в своєму мікроблозі Twitter заявив, що мексиканському президентові Енріке Пенья Ньєто ‎варто скасувати візит до Вашингтону, якщо Мексика не збирається фінансувати будівництво ‎стіни на кордоні між двома країнами.

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