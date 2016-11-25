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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент разрешил штрафовать медиа за информационную пропаганду

Киев • УНН

 • 8285 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины № 1715-VІІІ "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании", принятый Верховной Радой 1 ноября, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Президент разрешил штрафовать медиа за информационную пропаганду

Как сообщили в пресс-службе, документ принят в целях защиты информационного пространства государства, своевременного реагирования на выявленные угрозы и пресечения. Им вводится действенный механизм непосредственной ответственности за нарушение положений Закона Украины "О телевидении и радиовещании", предусмотренные частью второй статьи 6 - распространение призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины; развязыванию войны, агрессивных действий или их пропаганды; необоснованного показа насилия; пропаганды исключительности, превосходства или неполноценности лиц по признакам их религиозных убеждений, идеологии, принадлежности к той или иной нации или расе, физического или имущественного состояния, социального происхождения.

Субъект хозяйствования, находящиеся под юрисдикцией Украины должны осуществлять ретрансляцию программ и передач только при условии соответствия их содержания требованиям законодательства Украины, Европейской конвенции о трансграничном телевидении и в случае их включения в перечень программ, которые ретранслируются по решению Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Согласно Закону, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получает возможность оперативно реагировать на нарушения и принимать соответствующие меры по их пресечению.

Также устанавливается перечень этих нарушений, за которые Национальный совет может применять штрафные санкции к телерадиоорганизациям и провайдерам программной услуги, совершенствуется процедура и определяется размер штрафов.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Украинские Национальные Новости

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