Президент дозволив штрафувати медіа за інформаційну пропаганду
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко підписав Закон України № 1715-VІІІ “Про внесення змін до Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, ухвалений Верховною Радою 1 листопада, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Як повдіомили у прес-службі, документ ухвалено з метою захисту інформаційного простору держави, своєчасного реагування на виявлені загрози та їх припинення. Ним запроваджується дієвий механізм безпосередньої відповідальності за порушення положень Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, передбачені частиною другою статті 6 — поширення закликів до насильницької зміни конституційного ладу України; розв’язування війни, агресивних дій або їх пропаганди; необґрунтованого показу насильства; пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження.
Суб’єкт господарювання, який перебуває під юрисдикцією України має здійснювати ретрансляцію програм та передач лише за умови відповідності їх змісту вимогам законодавства України, Європейської конвенції про транскордонне телебачення та у разі їх включення до переліку програм, що ретранслюються, за рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Згідно із Законом, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення отримує змогу оперативно реагувати на порушення та вживати відповідних заходів щодо їх припинення.
Також встановлюється перелік цих порушень, за які Національна рада може застосовувати штрафні санкції до телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, удосконалюється процедура і визначається розмір штрафів.
Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.