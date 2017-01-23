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Президент Азербайджана подчеркнул, что Нагорный Карабах никогда не получит независимость

Президент Азербайджана подчеркнул, что Нагорный Карабах никогда не получит независимость

Киев • УНН

 • 8942 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что непризнанному Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость, сообщает УНН со ссылкой на 1 News.

По словам президентп Азербайджана, Нагорный Карабах является исконной азербайджанской землей, а Армения игнорирует резолюции международных организаций о прекращении оккупации. Он добавил, что чем сильнее становится Баку, тем ближе разрешение конфликта.

"А урегулирования конфликта - очень простое. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена ​", - пояснил И.Алиев.

Он уточнил, что Азербайджан никогда не допустит "на своей территории создания второго вымышленного армянского государства".

"Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена ​​независимость. Если кто-то этого ждет, пусть не ждет зря. Этого не будет", - сказал политик.

Он также назвал азербайджанскую армию "одной из сильнейших в мире", как с точки зрения боеспособности, так и по военно-техническому обеспечению.

Ранее министерство обороны непризнанной нагорно-карабахской Республики опровергло сообщение Азербайджана об обстреле села Ахмедагали.

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