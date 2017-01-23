Президент Азербайджана подчеркнул, что Нагорный Карабах никогда не получит независимость
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что непризнанному Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость, сообщает УНН со ссылкой на 1 News.
По словам президентп Азербайджана, Нагорный Карабах является исконной азербайджанской землей, а Армения игнорирует резолюции международных организаций о прекращении оккупации. Он добавил, что чем сильнее становится Баку, тем ближе разрешение конфликта.
"А урегулирования конфликта - очень простое. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена ", - пояснил И.Алиев.
Он уточнил, что Азербайджан никогда не допустит "на своей территории создания второго вымышленного армянского государства".
"Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость. Если кто-то этого ждет, пусть не ждет зря. Этого не будет", - сказал политик.
Он также назвал азербайджанскую армию "одной из сильнейших в мире", как с точки зрения боеспособности, так и по военно-техническому обеспечению.
Ранее министерство обороны непризнанной нагорно-карабахской Республики опровергло сообщение Азербайджана об обстреле села Ахмедагали.