Президент Азербайджану наголосив, що Нагірний Карабах ніколи не отримає незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що невизнаному Нагірному Карабаху ніколи не буде надана незалежність, повідомляє УНН із посиланням на 1 News.
За словами президентп Азербайджану, Нагірний Карабах є споконвічною азербайджанською землею, а Вірменія ігнорує резолюції міжнародних організацій щодо припинення окупації. Він додав, що чим сильніше стає Баку, тим ближче вирішення конфлікту.
“А врегулювання конфлікту — дуже просте. Територіальна цілісність Азербайджану повинна бути відновлена”, - пояснив І.Алієв.
Він уточнив, що Азербайджан ніколи не допустить “на своїй території створення другої вигаданої вірменської держави”.
“Нагірному Карабаху ніколи не буде надана незалежність. Якщо хтось цього чекає, нехай не чекає даремно. Цього не буде”, — сказав політик.
Він також назвав азербайджанську армію “однією з найсильніших у світі”, як з точки зору боєздатності, так і щодо військово-технічного забезпечення.
Раніше міністерство оборони невизнаної Нагірнокарабаської Республіки спростувало повідомлення Азербайджану про обстріл села Ахмедагалі.