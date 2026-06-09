Презентацию «ракетного» Tesla Roadster перенесли

$44.510.1551.350.28
ukenru
07:03 • 5736 просмотра
Politico назвало подводные камни на фоне стремления Украины быстро продвигаться по пути к членству в ЕС
8 июня, 15:13 • 52101 просмотра
Больше денег на безопасность и оборону - бюджетный комитет поддержал изменения в главную смету Украины
8 июня, 13:49 • 65333 просмотра
Выбор между Европой и россией - выборы в Армении показали дальнейшую потерю влияния кремля
Эксклюзив
8 июня, 13:31 • 33926 просмотра
От штрафа до 12 лет лишения свободы: каким может быть наказание за злоупотребления на тендерах
Эксклюзив
8 июня, 12:09 • 64189 просмотра
Николаевская область может быть полностью освобождена – эксперт оценил перспективы деоккупации Кинбурнской косы
Эксклюзив
8 июня, 11:47 • 62179 просмотра
Проверка законности дел БЭБ: юрист объяснил механизм пересмотра уголовных производств против бизнеса
8 июня, 10:00 • 46635 просмотра
Оборонная промышленность - драйвер экономики: как производители оружия масштабируются благодаря реинвестированию
8 июня, 09:59 • 22232 просмотра
Украина получила от ЕС новый транш в 2,8 млрд евро в рамках Ukraine Facility
8 июня, 09:09 • 22210 просмотра
Водителя Mercedes за смертельное ДТП в переходе Киева отправили под арест без залога
8 июня, 08:20 • 19798 просмотра
Взрыв на почтовом терминале в Киеве - задержали отправителя посылки с боеприпасамиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
4м/с
61%
748мм
Популярные новости
В Харькове 15 пострадавших, среди них двое детей, после массированной атаки российских дроновVideo9 июня, 02:13 • 14921 просмотра
Полиция Флориды завершила расследование смерти Халка Хогана и сообщила ее причины03:31 • 4876 просмотра
Что празднуют 9 июня в Украине и мире04:00 • 11973 просмотра
В столице Новой Зеландии эвакуируют жителей из-за угрозы 9-метровых волн04:15 • 10008 просмотра
За сутки Силы обороны ликвидировали 1370 оккупантов и уничтожили 75 артсистемPhoto04:39 • 15453 просмотра
публикации
БЭБ пыталось солгать налоговому комитету Рады о своих достижениях в возврате средств в бюджетVideo08:48 • 3330 просмотра
Больше денег на безопасность и оборону - бюджетный комитет поддержал изменения в главную смету Украины8 июня, 15:13 • 52102 просмотра
Выбор между Европой и россией - выборы в Армении показали дальнейшую потерю влияния кремля8 июня, 13:49 • 65333 просмотра
Оформление дарственной на квартиру: как правильно оформить договор дарения8 июня, 12:29 • 49549 просмотра
Николаевская область может быть полностью освобождена – эксперт оценил перспективы деоккупации Кинбурнской косы
Эксклюзив
8 июня, 12:09 • 64189 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Харьков
Реклама
УНН Lite
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 50121 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 120920 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 162678 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 165272 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 196971 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Хранитель
Шахед-136

Презентацию «ракетного» Tesla Roadster перенесли

Киев • УНН

 • 884 просмотра

Дебют Tesla Roadster перенесли на август 2026 года из-за сложности ракетной системы SpaceX. Автомобиль, как рекламировалось, будет разгоняться до 100 км/ч за 1,1 секунды.

Презентацию «ракетного» Tesla Roadster перенесли

Долгожданное публичное представление следующего поколения Tesla Roadster снова отложено, сообщает Autoblog, пишет УНН

Детали

Tesla в очередной раз изменила сроки выпуска своего Roadster следующего поколения, перенеся давно обещанную публичную демонстрацию на август 2026 года. Эта последняя задержка произошла после того, как генеральный директор Илон Маск не уложился в ряд самостоятельно установленных дедлайнов, включая цель на 1 апреля и последующие обещания презентации в конце весны. Согласно данным издания The Information, источники, знакомые с проектом, сообщают, что мероприятие, на котором электромобиль, как ожидается, продемонстрирует свою невероятную технологию ракетной тяги, теперь запланировано в Техасе.

Хотя главный дизайнер Франц фон Хольцхаузен недавно намекнул, что тизер или предварительный показ в социальных сетях могут появиться в течение нескольких недель, чтобы подогреть интерес, история показывает, что поклонникам следует сдерживать свой энтузиазм, пишет издание. Это далеко не первая неудача для флагманского автомобиля, на фоне того, как компания неоднократно переносила даты в течение нескольких последних лет. Спустя почти девять лет после первоначальной презентации в 2017 году флагманский электромобиль продолжает испытывать терпение автомобильного мира, отмечает издание.

Основной причиной нынешней задержки является сложная инженерная разработка, необходимая для экстремального пакета опций SpaceX, имеющего внутреннее кодовое название A71. Эта необычная конфигурация заменяет традиционные задние сиденья примерно десятью ракетными двигателями на холодном газе, разработанными совместно с аэрокосмическими инженерами. Маск утверждает, что эта система позволит разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 1,1 секунды, обеспечивая при этом достаточную прижимную и боковую силу, чтобы резко изменить повороты и торможение, и даже позволить автомобилю ненадолго зависнуть над землей.

Сообщается, что руководители компании присутствовали на раннем внутреннем тестировании этого оборудования в конце апреля, но система явно нуждается в дополнительной проверке, прежде чем предстанет перед публикой. Затянувшийся цикл разработки означает, что, хотя компания выбрала производственное предприятие для сборки, сами сборочные линии остаются в простое. Разработка физического продукта застопорилась настолько сильно, что Tesla пришлось продлевать действие своих юридических товарных знаков, чтобы сохранить название в силе, пока инженеры выясняют, как безопасно объединить ракетостроение с безопасностью потребительских автомобилей, указывает издание.

А тем временем, как пишет издание, "пока в августе этого года в Техасе не состоится реальная демонстрация, этот ракетный Roadster остается самым дорогим в отрасли проектом-пустышкой".

Прибыль Tesla выросла в первом квартале, Маск анонсировал новый Roadster24.04.26, 03:37 • 3855 просмотров

Юлия Шрамко

ТехнологииАвто
Техника
Тренд
Социальная сеть
Тесла, Инк.
SpaceX
Техас
Илон Маск