Презентацию «ракетного» Tesla Roadster перенесли

Долгожданное публичное представление следующего поколения Tesla Roadster снова отложено, сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Tesla в очередной раз изменила сроки выпуска своего Roadster следующего поколения, перенеся давно обещанную публичную демонстрацию на август 2026 года. Эта последняя задержка произошла после того, как генеральный директор Илон Маск не уложился в ряд самостоятельно установленных дедлайнов, включая цель на 1 апреля и последующие обещания презентации в конце весны. Согласно данным издания The Information, источники, знакомые с проектом, сообщают, что мероприятие, на котором электромобиль, как ожидается, продемонстрирует свою невероятную технологию ракетной тяги, теперь запланировано в Техасе.

Хотя главный дизайнер Франц фон Хольцхаузен недавно намекнул, что тизер или предварительный показ в социальных сетях могут появиться в течение нескольких недель, чтобы подогреть интерес, история показывает, что поклонникам следует сдерживать свой энтузиазм, пишет издание. Это далеко не первая неудача для флагманского автомобиля, на фоне того, как компания неоднократно переносила даты в течение нескольких последних лет. Спустя почти девять лет после первоначальной презентации в 2017 году флагманский электромобиль продолжает испытывать терпение автомобильного мира, отмечает издание.

Основной причиной нынешней задержки является сложная инженерная разработка, необходимая для экстремального пакета опций SpaceX, имеющего внутреннее кодовое название A71. Эта необычная конфигурация заменяет традиционные задние сиденья примерно десятью ракетными двигателями на холодном газе, разработанными совместно с аэрокосмическими инженерами. Маск утверждает, что эта система позволит разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 1,1 секунды, обеспечивая при этом достаточную прижимную и боковую силу, чтобы резко изменить повороты и торможение, и даже позволить автомобилю ненадолго зависнуть над землей.

Сообщается, что руководители компании присутствовали на раннем внутреннем тестировании этого оборудования в конце апреля, но система явно нуждается в дополнительной проверке, прежде чем предстанет перед публикой. Затянувшийся цикл разработки означает, что, хотя компания выбрала производственное предприятие для сборки, сами сборочные линии остаются в простое. Разработка физического продукта застопорилась настолько сильно, что Tesla пришлось продлевать действие своих юридических товарных знаков, чтобы сохранить название в силе, пока инженеры выясняют, как безопасно объединить ракетостроение с безопасностью потребительских автомобилей, указывает издание.

А тем временем, как пишет издание, "пока в августе этого года в Техасе не состоится реальная демонстрация, этот ракетный Roadster остается самым дорогим в отрасли проектом-пустышкой".

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