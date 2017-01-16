Премьер не имеет полномочий для единоличного реформирования службы занятости - С.Арбузов

"Еще и трех кварталов не прошло, как г-на Гройсмана назначили премьер-министром, а он уже путает свой собственный кошелек с государственным. "Я не собираюсь содержать службу занятости, я не собираюсь содержать безработных", сообщил чиновник на днях в порыве наигранного гнева. И сразу нашел решение проблемы – Службу занятости надо реформировать, что в переводе на человеческий язык означает уничтожить.", - отметил политик.

Вместе с тем он пояснил, что существует два фактора, исходя из которых заявления В.Гройсмана не следует расценивать слишком серьезно.

"Считаю нужным напомнить премьеру две вещи:

Первое. Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, из которого собственно и выплачиваются пособия, был создан в Украине в 2001 году. Он имеет внебюджетный статус и преимущественно наполняется за счет взносов работодателей и наемных работников. Управляется Фонд тремя равноправными партнерами – правительством, работодателями и профсоюзами. Поэтому если премьер считает себя фигурой, равной Людовику XIV (автор афоризма "государство это я") и поэтому отождествляет себя со всем Кабинетом Министров, то пусть инициирует выход правительства Украины из состава Правления Фонда. Возможно, от этого население вздохнет с облегчением.

Второе. Весной прошлого года Украина и Международная организация труда (МОТ) согласовали Программу Достойного труда для Украины на период 2016-2019 гг. Это четвертая программа для нашей страны, в свое время я подробно ее анализировал. Отмечу, что в 2012-2013 гг. я лично курировал реализацию подобной программы, и, кстати, нам удалось добиться ощутимых успехов – например, в 2013 году занятых в Украине было на 3 млн. человек больше, чем сейчас, а средняя зарплата в долларовом эквиваленте была вдвое выше.

Сегодня уже понятно, что текущее правительство срывает выполнение собственных обязательств перед МОТ, в том числе в части реформирования Службы занятости. Например, еще в декабре общество должно было быть ознакомлено с соответствующим планом правительства по реформированию этой Службы, причем согласованном со всеми социальными партнерами. А вместо этого мы выслушиваем оскорбительные банальности от премьера и Министра социальной политики…", - отметил С.Арбузов.

По мнению политика, обществу остается надеяться на то, что МОТ, как организация, разработавшая программу Достойного труда для Украины и ее сореализатор, будет требовать от украинских горе-чиновников выполнения взятых ними обязательств.