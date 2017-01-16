Прем'єр не має повноважень для одноосібного реформування служби зайнятості - С.Арбузов

“Ще й трьох кварталів не минуло, як пана Гройсмана призначили прем’єр-міністром, а він вже плутає свій власний гаманець з державним. "Я не збираюся забезпечувати службу зайнятості, я не збираюся забезпечувати безробітних“, повідомив чиновник днями в пориві награного гніву. І відразу знайшов рішення проблеми — службу зайнятості треба реформувати, що в перекладі на людську мову означає знищити”, — зазначив політик.

Разом з тим він пояснив, що існує два фактори, виходячи з яких заяви В.Гройсмана не слід розцінювати надто серйозно.

“Вважаю за потрібне нагадати прем’єру дві речі:

Перше. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, з якого власне і виплачується допомога, був створений в Україні у 2001 році. Він має позабюджетний статус і переважно наповнюється за рахунок внесків роботодавців і найманих працівників. Управляється Фонд трьома рівноправними партнерами — урядом, роботодавцями і профспілками. Тому якщо прем’єр вважає себе фігурою, яка дорівнює Людовику XIV (автор афоризму „держава це я“) і тому ототожнює себе з усім Кабінетом міністрів, то нехай ініціює вихід уряду України зі складу Правління Фонду. Можливо, від цього населення зітхне з полегшенням.

Друге. Навесні минулого року Україна і Міжнародна організація праці (МОП) погодили Програму Гідної праці для України на період 2016-2019 рр. Це четверта програма для нашої країни, свого часу я детально її аналізував. Зазначу, що в 2012-2013 рр. я особисто курував реалізацією такої програми, і, до речі, нам вдалося досягти відчутних успіхів — наприклад, в 2013 році зайнятих в Україні було на 3 млн осіб більше, ніж зараз, а середня зарплата в доларовому еквіваленті була вдвічі вище.

Сьогодні вже зрозуміло, що поточний уряд зриває виконання власних зобов’язань перед МОП, в тому числі в частині реформування Служби зайнятості. Наприклад, ще в грудні суспільство повинно було бути ознайомлено з відповідним планом уряду щодо реформування цієї служби, причому узгодженому з усіма соціальними партнерами. А замість цього ми вислуховуємо образливі банальності від прем’єра і міністра соціальної політики ... ”, - наголосив С.Арбузов.

На думку політика, суспільству залишається сподіватися лише на те, що МОП, як організація, яка розробила програму Гідної праці для України та є її сореалізатором, вимагатиме від українських чиновників виконання взятих ними зобов’язань.